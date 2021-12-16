TikTok тестує свою відеостримінгову платформу для творців контенту

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Соцмережа TikTok почала тестувати свою відеостримінгову платформу під назвою TikTok Live Studio, яка дозволить творцям контенту вести прямі ефіри.

Про це повідомляють TechCrunch і The Verge.

Зараз TikTok Live Studio тестують кілька тисяч користувачів із західних країн, поки що платформа доступна лише на Windows. У Live Studio доступні функції спілкування з аудиторією в чаті, захоплення зображення та звуку з компʼютера, ігрових консолей та смартфону, а також додавання текстових полів.

Видання зазначають, що соцмережа хоче залучити насамперед геймерів, щоб конкурувати із сервісом Twitch. Цим тестуванням розробники вивчають перспективи.

Оглядач Twitch Зак Бассі поділився у своєму Twitter скриншотами TikTok Live Studio і зазначив, що базовий функціонал платформи поки що сильно поступається тим же OBS Studio, Streamlabs і Twitch.