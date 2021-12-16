Цей рік став рекордним за кількістю затриманих журналістів у світі. У лідерах Китай, Мʼянма і Білорусь
- Автор:
- Костя Андрейковець
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José Manuel Sanz / Flickr
Правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF) повідомила у своєму звіті, що станом на 1 грудня у всьому світі затриманими або заарештованими залишаються 488 журналістів /працівників ЗМІ.
У звіті від 16 грудня зазначено, що це найбільша кількість затриманих з того часу, як організація публікує звіти.
За 2021 рік кількість працівників ЗМІ, затриманих у звʼязку з їхньою роботою, зросла на 20% порівняно із минулим роком, головним чином через репресії у Мʼянмі, Білорусі та Гонконзі.
Ніколи раніше організація не реєструвала стільки затриманих жінок-журналістів — 60 із них нині позбавлені волі через свою професію. У Китаї у вʼязниці перебувають 19 журналісток, у тому числі володарка премії RSF 2021 Чжан Чжань. У Білорусі під вартою перебувають 17 журналісток, а у Мʼянмі – 9.
Загалом у Китаї під вартою 127 працівників ЗМІ: у Мʼянмі — 53, у Вʼєтнамі — 43, Білорусі — 32, а у Саудівській Аравії — 31.
При цьому 2021 рік показав найнижчу цифру за кількістю вбитих журналістів — 46. Здебільшого це повʼязано із затишшям у військових конфліктах у Сирії, Іраку та Ємені. Найбільше журналістів цього року загинуло у Мексиці (7) та Афганістані (6).
- Раніше Комітет із захисту журналістів повідомляв, що кількість засуджених журналістів цього року досягла рекордного рівня. У вʼязницях по всьому світу перебувають 293 журналісти.
- Україна у міжнародному рейтингу свободи преси від організації «Репортери без кордонів» опустилася на одне місце у цьому році порівняно із минулим. У 2021 році Україна посіла 97-ме зі 180 місць.