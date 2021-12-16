Кримськотатарський орнамент «Орьнек» визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кримськотатарський орнамент «Орьнек» та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі.
Інформацію про це підтвердила Організація Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
«Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати на міжнародному рівні», — заявив міністр культури Олександр Ткаченко.
Водночас очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що визнання ЮНЕСКО кримськотатарського орнаменту — це знакова подія.
«Самобутня культура корінного народу українського Криму визнана надбанням людства. Вірю, що список нематеріальної культурної спадщини буде і надалі поповнюватися скарбами культурної мозаїки України», — наголосив міністр.
«Орьнек» — це традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар. Орнаментом оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.
- Російська Федерація за час окупації українського півострова привласнила 4 095 памʼяток національного та місцевого значення України в Криму. Після анексії Криму Росія взяла під свою «юрисдикцію» всі обʼєкти культурного та історичного значення, розташовані на території Криму. Київ наполягає на приналежності памʼяток українському народові та просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.