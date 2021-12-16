Кримськотатарський орнамент «Орьнек» визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО

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Кримськотатарський орнамент «Орьнек» та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі.

Інформацію про це підтвердила Організація Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

«Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати на міжнародному рівні», — заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Водночас очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що визнання ЮНЕСКО кримськотатарського орнаменту — це знакова подія.

«Самобутня культура корінного народу українського Криму визнана надбанням людства. Вірю, що список нематеріальної культурної спадщини буде і надалі поповнюватися скарбами культурної мозаїки України», — наголосив міністр.

«Орьнек» — це традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар. Орнаментом оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.