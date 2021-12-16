Приватизація заводу «Електронмаш» зірвалася. Переможець аукціону не підписав договір
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фонд державного майна України
Переможець аукціону на приватизацію заводу «Електронмаш» не підписав договір про придбання. Таким чином конкурс визнали недійсним.
Про це повідомляється на сайті Prozorro.
У документах вказується, що Фонд держмайна передав компанії «Лортен Груп» документи на підписання 7 грудня. Вона мала зробити це до 13 грудня, але так і не надала відповіді.
У зв’язку з тим, що переможець конкурсу не підписав угоду про купівлю-продаж, сам аукціон визнали недійсним. Водночас заставу у розмірі 6,67 млн гривень було стягнуто до бюджету. Новий аукціон планують провести 14 січня.
- У листопаді Фонд державного майна продав завод «Електронмаш» у Києві за майже мільярд гривень. Стартова ціна лоту становила 66,7 мільйона гривень і під час торгів зросла аж до 970 мільйонів.
- Переможцем торгів стала компанія «Лортен груп», яку зареєстрували у 2018 році. Її статутний капітал — 100 гривень, а власником вказаний Олег Піченевський.