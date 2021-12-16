В Австралії альбом зі співом рідких птахів увійшов у топ чарту. Він обійшов Abba і The Weeknd

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В Австралії музичний альбом, що повністю складається зі звуків птахів, які перебувають під загрозою зникнення, дебютував у пʼятірці найкращих музичних чартів країни — Aria.

Про це повідомляє BBC.

Альбом створила організація BirdLife Australia, він називається Songs of Disappearance і містить спів 53 видів птахів Австралії, які перебувають під найбільшою загрозою зникнення. В альбомі використали записи Девіда Стюарта — звукооператора дикої природи, який понад 30 років збирає рідкісні звуки дикої природи Австралії.

Реліз альбому відбувся 3 грудня, а всоціальних мережах запустили кампанію, спрямовану на те, щоб він потрапив до австралійських музичних чартів продажів Aria, і це спрацювало. Songs of Disappearance увійшов в історію, ставши першим у своєму роді альбомом, що потрапив до пʼятірки найкращих. Альбом перевершив у чарті таких виконавців, як Abba і The Weeknd, а також «різдвяних» Майкла Бубле та Мераю Кері. Доходи від продажу підуть на природоохоронні проєкти BirdLife Australia.

Згідно з дослідженням Університету Чарльза Дарвіна, кожен шостий австралійський птах зараз перебуває під загрозою, тобто 216 із 1 299 видів. Дослідження, у якому брали участь понад 300 орнітологів, показало, що зміна клімату наближає види до зникнення. Крім цього, масштабні лісові пожежі 2019 і 2020 років спустошили їхнє середовище, за оцінками BirdLife Australia, кількість видів птахів, які перебувають під загрозою зникнення, збільшилася на 25%.