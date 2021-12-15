У Брюсселі підписали декларацію про визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови

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Thierry Monasse / Contributor

Лідери Європейського Союзу ухвалили спільну декларацію «Відновлення, стійкість та реформи» (Recovery, Resilience and Reform), підтвердивши права України, Грузії та Молдови на вступ до Євросоюзу.

Відповідний документ було підписано під час саміту «Східного партнерства» 15 грудня.

«Ми визнаємо європейські устремління та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в угодах про асоціацію», — вказано в декларації.

Також лідери ЄС привітали країни з досягнутим прогресом і закликали до повного виконання угод про асоціацію та поглиблені і всеосяжні зони вільної торгівлі.

«Ефективне виконання угод про асоціацію та про поглиблені й всеосяжні зони вільної торгівлі, повʼязаних із більш широким процесом зближення нормативів відповідними необхідними реформами, сприяє створенню умов для покращення економічних та торговельних відносин із ЄС, що ведуть до подальшої поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію», — заявили у Євросоюзі.

Водночас лідери ЄС запевнили, що кожна країна може сама вибирати рівень амбіцій та цілей, яких він прагне у своїх відносинах з Європейським Союзом.

Зі свого боку, глави держав / урядів «Асоційованого тріо» — Грузії, Молдови та України — привітали декларацію та підтвердили прихильність стратегічній, амбітній та далекоглядній політиці «Східного партнерства», а також погодилися продовжувати просувати реформи.

Водночас «Асоційоване тріо» наголосило на «постійній дестабілізації та порушенні принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону «Східного партнерства», що становить «серйозну загрозу для миру, безпеки та стабільності у Європі», а також закликало лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

Окрім цього, «Асоційоване тріо» нагадало, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи загалом.

«Ми знову рішуче засудили явне порушення суверенітету й територіальної цілісності низки держав «Східного партнерства», включно з розпалюванням та підтримкою конфліктів, використанням дезінформації та кібератак, посиленням мілітаризації регіону, порушенням прав людини або проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях», — додали представники ініціативи.