У Донецькій області депутат від «Слуги народу» вистрибнув із вікна п’ятого поверху
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Слуга Народу - Донеччина
У місті Селидове, що на Донеччини, 15 грудня депутат міської ради звів рахунки з життям.
Про це повідомили у Покровському райуправлінні поліції Донецької області.
За попередніми даними, 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув із вікна квартири на п’ятому поверсі, унаслідок падіння він отримав травми, несумісні з життям.
Також у поліції зазначили, що трагедія сталася на очах у семирічного сина загиблого, який у цей момент був вдома. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.
Слідчі попередньо відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство», поліція перевіряє всі версії події.
Як розповіли у регіональному осередку партії «Слуга народу», загиблим є голова фракції СН Селидівської міської ради Леонід Осипов.
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