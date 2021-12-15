Національне управління архівів і записів США оприлюднило сотні документів у справі про вбивство Джона Кеннеді
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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U.S. National Archives and Records Administration
Національне управління архівів і записів США оприлюднило сотні раніше закритих для загалу документів, повʼязаних із розслідуванням вбивства президента Джона Кеннеді.
Добірка з майже 1 500 відсканованих матеріалів зʼявилася на сайті установи 15 грудня.
«Загалом колекція складається з понад 5 мільйонів сторінок, повʼязаних із вбивством: записів, фотографій, кінофільмів, звукозаписів та артефактів. Більшість записів відкрито для дослідження», — йдеться у повідомленні управління.
Також в управлінні наголосили, що оприлюднили матеріали на виконання меморандуму президента Джо Байдена.
Багато оприлюднених документів стосуються вбивці Кеннеді — Лі Харві Освальда. До того ж, у багатьох матеріалах вказується про напруженість між США та Кубою, оцінюються заяви її лідера Фіделя Кастро.
Записи можна переглянути або завантажити у вигляді PDF-файлів. Сайт також пропонує текстовий пошук для читачів за ключовими темами чи фразами.
- Тридцять п’ятого президента США Джона Кеннеді застрелили в Далласі 22 листопада 1963 року, коли він їхав у кортежі. Розслідування встановило, що вбивство скоїв Лі Харві Освальд. За кілька днів Освальда заарештували, але чоловіка застрелили у відділку поліції у прямому ефірі.
- Відтоді з’явилися численні теорії, кому було вигідне вбивство президента США, але жодна не знайшла підтвердження.
- У 1992 році президент США Джордж Буш — старший надав усім документам, що містять інформацію про вбивство Кеннеді, гриф секретності терміном на 25 років.
- У 2017 році уряд США опублікував кількома пакетами понад 20 тисяч раніше засекречених документів у справі про вбивство президента Кеннеді.