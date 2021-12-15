У Великій Британії почали випробувати безголкову вакцину проти коронавірусу. Вона має захистити від майбутніх штамів

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Adam Niescioruk / Unsplash

У Великій Британії почали випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу.

Про це пише BBC.

Препарат розробив виконавчий директор компанії DIOSynVax, професор Джонатан Хіні з Кембриджського університету. Він вводиться за допомогою струменя повітря.

Зазначається, що випробування пройдуть у Центрі клінічних досліджень у Саутгемптоні, його учасниками будуть люди віком від 18 до 50 років. За словами професора Хіні, вакцина DIOS-CoVax використовує технологію для боротьби з хворобою, яка може забезпечити значно ширший захист від варіантів COVID-19 та інших коронавірусів.

Як зазначає видання, сучасні вакцини проти COVID-19 для кодування антигенів, що змушують імунну систему виробляти антитіла, використовують гени, взяті з вірусного спайкового білка. У тестованій вакцині DIOS-CoVax використовуються методи прогнозування, щоб імітувати більш широке сімейство антигенів коронавірусу, які, як сподіваються дослідники, забезпечать більший захист.