«Укрзалізниця» запустила продаж квитків через месенджери Facebook і Apple

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НАБУ

Компанія «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на пасажирські потяги ще через два месенджери — Facebook Messenger і Apple Messages for Business, на додаток до Viber і Telegram.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Наразі користувачі вказаних месенджерів отримали доступ до чат-боту, який відкривається з головної сторінки «Укрзалізниці» у Facebook. Користувачі зможуть купувати квитки на всі поїзди, оформляти їх повернення, дивитися розклад рейсів і онлайн-табло станцій, а також перевіряти, на яку платформу прибуває поїзд.

«В Україні буквально кілька компаній, які налагодили офіційну підтримку своїх клієнтів у Apple Messages для бізнесу, тому сьогодні УЗ робить дещо несподіваний для ринку крок і стає одним із першопрохідців у цьому напрямку. Щодо Facebook Messenger, то це вже звичний для наших пасажирів канал спілкування із «Укрзалізницею», але тепер він стає ще функціональнішим, адже можна прямо з Facebook замовити собі квиток і ланчбокс у дорогу», — заявив керівник пасажирського напряму компанії Олександр Перцовський.

Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine з підтримкою платіжної системи від Visa. Бот-платформа Corezoid також підтримує роботу з Google Business Messages, Viber, Telegram, WhatsApp, Line, WeChat, Sender та іншими платформами з відкритими API.