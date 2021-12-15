Кабмін додатково виділив місцевим бюджетам 2,2 мільярда гривень на ремонт доріг

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Кабінет міністрів збільшив на 2,18 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на будівництво та ремонт автомобільних доріг та вулиць місцевого значення.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ці кошти виділять із суми перевиконаних доходів дорожнього фонду у 2021 році.

Субвенції мають піти «на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності».

Найбільше коштів отримають Київ — 218,9 млн грн, Полтавська область — 129,6 млн грн, Вінницька — 124 млн грн, Харківська — 121,4 млн грн, Житомирська — 115 млн грн, Львівська — 107 млн грн та Київська — 105 млн грн.