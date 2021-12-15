У Кривому Розі чиновники та податківці організували оборудку на 27 млрд грн. Відмивали гроші на будівництві доріг

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ДБР

Посадовці міської ради Кривого Рогу та місцеві податківці підозрюються у розкраданні мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу, а ціни за договори були завищені у кілька разів, хоча роботи фактично не виконувались або проводилися з використанням дешевих матеріалів, які не відповідали заявленій документації.

Однак чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання закривали очі і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок «нічого не помічали» і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Загалом ці оборудки завдали державі збитків на 27 мільярдів гривень. І це при тому, що річний бюджет Кривого Року становить 7,5 мільярда гривень.

Тепер ДБР проводить обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві.

Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.