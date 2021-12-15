В РНБО представили систему моніторингу користування надрами

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов презентував систему моніторингу користування надрами.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Данілов зазначив, що цей проєкт дозволяє українцям подивитися, що відбувається з українськими надрами та яку ренту платять компанії, бо ці гроші йдуть до державного і місцевого бюджетів.

«Люди мають бути зацікавлені в тому, щоб їхні надра не грабували», — наголосив Данілов і додав, що ця система буде привʼязана до економічного паспорту українців.

Основою системи є GIS DATA, у ній представлена та автоматизовано оновлюється інформація про спецдозволи на користування надрами, кінцевих бенефіціарних власників і засновників компаній, що мають спецдозволи.

Також там містяться дані про умови видачі та історію зміни статусів, територію, де розташовані надра, видобуток за останній рік і за весь час дії дозволу, родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу, нараховану рентну плату на спецдозвіл, сплату ренти в контексті власників дозволів і громад тощо.