В РНБО представили систему моніторингу користування надрами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс президента України / Facebook
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов презентував систему моніторингу користування надрами.
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
Данілов зазначив, що цей проєкт дозволяє українцям подивитися, що відбувається з українськими надрами та яку ренту платять компанії, бо ці гроші йдуть до державного і місцевого бюджетів.
«Люди мають бути зацікавлені в тому, щоб їхні надра не грабували», — наголосив Данілов і додав, що ця система буде привʼязана до економічного паспорту українців.
Основою системи є GIS DATA, у ній представлена та автоматизовано оновлюється інформація про спецдозволи на користування надрами, кінцевих бенефіціарних власників і засновників компаній, що мають спецдозволи.
Також там містяться дані про умови видачі та історію зміни статусів, територію, де розташовані надра, видобуток за останній рік і за весь час дії дозволу, родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу, нараховану рентну плату на спецдозвіл, сплату ренти в контексті власників дозволів і громад тощо.
- Відповідно до Конституції України надра є об’єктами права власності українського народу. Станом на 14 грудня 2021 року в Україні діють 3 070 спеціальних дозволів на користування надрами, 581 з яких з участю держави. Ці дозволи стосуються територій 1 046 громад, їхніми власниками є 2 061 юридична особа та 64 фіз-підприємці. У 2020 році власники дозволів сплатили 51,4 млільярда гривень рентної плати (включно з платою за користування водними ресурсами).
- У березні РНБО запровадила санкції проти 19 компаній, які користуються надрами України. Також триває аудит усіх дозволів на користування надрами країни, виданих з 1991 року.