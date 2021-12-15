В Україні за рік вартість новорічного столу зросла на 8%. Олівʼє обійдеться майже у 200 гривень

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В Україні в середньому за рік вартість новорічного столу для сім’ї з чотирьох людей за рік зросла на 8,1% і становить 1 844,74 гривні.

Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

Для оцінки взяли салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хліб, цукерки і напої. Так, за розрахунками науковців, салат «Олів’є» (3 кг продуктів) обійдеться у 198,54 гривні — це на 24,6 % більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчим інгредієнтом страви є ковбаса — 100 гривень за 0,5 кг (ціна зросла до 43% залежно від виробника).

На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг.

Мʼясні продукти за рік подорожчали на 10 — 26 %: пів кіло нарізки «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (подорожчала на 10%), нарізка із підчеревини копченої – 110 грн (+10 %), биток зі свинини свіжий – 115 грн (+4,5 %). М’ясо птиці станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж видів м’яса, але куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини: 1 кг коштує в середньому 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.

Вартість овочів на новорічному столі буде, в середньому, 185,38 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти обійдуться у 105,80 грн: 2 кг мандаринів — 70 грн, 1 кг бананів — 26 грн, один лимон – 9,80 грн. Батон білого хліба коштуватиме 24,95 грн, шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Що стосується напоїв, то пляшка шампанського «Артемівське» обійдеться у 109 грн. За пляшку пʼятирічного коньяку «Шабо» треба буде заплатити 180 грн. Безалкогольні напої обійдуться у 81 грн: два літри соку «Садочок» коштують 40 гривень, вода «Моршинська» (1,5 л) – 13 грн, дволітровий «Живчик» — 28 грн.

За делікатеси доведеться додатково заплатити близько 480 грн: баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 грамів червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2 324,74 грн.

У Києві вартість новорічного столу буде на 10,8% більше і становитиме 2 123 гривні, з делікатесами — 2 673.