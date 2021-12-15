Мальта першою в ЄС легалізувала канабіс для особистого використання

Новини

Stock Catalog / Flickr

Парламент Мальти легалізував у країні вирощування та зберігання канабісу для особистого використання.

Про це пише Reuters.

Закон передбачає, що повнолітні на Мальті матимуть змогу зберігати до 7 грамів марихуани, а також вирощувати до чотирьох кущів рослини.

Водночас куріння канабісу у громадських місцях лишатиметься незаконним, також його не можна буде курити на очах у неповнолітніх. За це передбачені штрафи у €300—500.

Мальта стала першою країною в ЄС, яка офіційно легалізувала канабіс. Ще у 2018 році там легалізували канабіс для використання в медичних і наукових цілях. Люксембург раніше оголошував про аналогічні плани, але його парламент ще не затвердив це рішення. У Нідерландах теж ліберально ставляться до вживання канабісу з рекреаційною метою, не караючи людей за придбання та куріння марихуани, але на офіційному рівні це лишається незаконним.

Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваї. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена.