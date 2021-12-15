Мальта першою в ЄС легалізувала канабіс для особистого використання
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Stock Catalog / Flickr
Парламент Мальти легалізував у країні вирощування та зберігання канабісу для особистого використання.
Про це пише Reuters.
Закон передбачає, що повнолітні на Мальті матимуть змогу зберігати до 7 грамів марихуани, а також вирощувати до чотирьох кущів рослини.
Водночас куріння канабісу у громадських місцях лишатиметься незаконним, також його не можна буде курити на очах у неповнолітніх. За це передбачені штрафи у €300—500.
Мальта стала першою країною в ЄС, яка офіційно легалізувала канабіс. Ще у 2018 році там легалізували канабіс для використання в медичних і наукових цілях. Люксембург раніше оголошував про аналогічні плани, але його парламент ще не затвердив це рішення. У Нідерландах теж ліберально ставляться до вживання канабісу з рекреаційною метою, не караючи людей за придбання та куріння марихуани, але на офіційному рівні це лишається незаконним.
Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваї. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабісу реєстрували в Раді у 2016, 2019, 2020 і 2021 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися канабісом.