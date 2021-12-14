МЗС України: Росія запустила фейк про роботу українського посольства в Лівані, щоб створити димову завісу у справі про кокаїн з Аргентини

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України назвали «фейком» заяву МЗС Росії про нібито нелегальний продаж громадянства мігрантам в українському посольстві в Лівані.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook

«МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині», — наголосив він.

За словами Ніколенка, фігурантам «кокаїнової справи» загрожує до 25 років позбавлення волі.

«Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи», — сказав він.

Зазначимо, раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство, заявила, що українські чиновники нібито продають громадянство країни нелегальним мігрантам із Близького Сходу.

«Українські дипломати за три тисячі євро в посольстві в Лівані оформлюють сирійцям, які бажають перебратися до Європи, туристичну візу, а також «допомагають» перетнути сирійсько-ліванський кордон. Далі вже в Україні місцеві чиновники протягом трьох місяців за символічні 20 тисяч доларів оформляють мігрантам громадянство «незалежної», на підставі якого вони у спрощеному порядку одержують робочу візу до ЄС», — запевнила вона.