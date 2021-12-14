У Росії санкції проти «ПВК Вагнера» назвали нелегітимними і пригрозили Євросоюзу відповіддю

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Nikita Dezhurny / Flickr

У Росії назвали санкції Євросоюзу проти «Приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею бойовиків «нелегітимними» та пригрозили діями у відповідь.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Привертає увагу, що у списку країн, у яких єврочиновники розгледіли ознаки діяльності нібито афілійованих із Росією приватних військових компаній, – Лівія, Сирія, Україна. Ці поіменовані у рішеннях Ради ЄС країни споріднює те, що «експорт» туди західної демократії призвів до їхньої дестабілізації», — сказала вона.

На думку Захарової, Євросоюз порушує основні норми міжнародного права.

«Незалежні держави, самостійно оцінюючи власні можливості у сфері безпеки, мають усі підстави для налагодження взаємодії із зовнішніми партнерами на свій розсуд. Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику», — додала вона.

Окремо Захарова вкотре запевнила, що приватні військові компанії не підконтрольні офіційній владі РФ.

Також представниця російського МЗС звинуватила Євросоюз у «подвійних стандартах» та нагадала про масовий розстріл мирних жителів на площі Нісур у Багдаді 2007 року американською приватною охоронною компанією Blackwater, заявивши, що «в Євросоюзі воліють не помічати військових найманців, що заплямували себе кров'ю, підшефних їхнім заокеанським союзникам».