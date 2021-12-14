Ексголова ОП Андрій Богдан: Депутати «Слуги народу» одержують зарплату в «конвертах», сума залежить від голосувань

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Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що народні депутати від «Слуги народу» отримають зарплату в «конвертах», окрім офіційної. При цьому вони заробляють тисячі доларів, але суми залежать від їхнього голосування за «потрібні» законопроєкти.

Про це Богдан розповів у інтервʼю Дмитру Гордону.

За його словами, зарплати депутатів можуть формуватись за рахунок бізнесу, який «дає чорний кеш». Конкретний бізнес Богдан не назвав, оскільки за два роки без нього в ОП він міг помінятися.

На пряме запитання Гордона про зарплати в «конвертах», Богдан відповів: «Я чув, що платять».

«Я бачив, як це працює. Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч... може і не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують, і твоя зарплата зменшується», — заявив Богдан, додавши, що Національне антикорупційне бюро не реагує на цю ситуацію, оскільки досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.