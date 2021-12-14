Екссуддю Миколу Чауса госпіталізували. Судовий розгляд на паузі

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Обвинуваченого в корупції колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса госпіталізували. Судовий розгляд справи у Вищому антикорупційному суді тимчасово припинено.

Про це повідомили Центр протидії корупції і LB.ua з будівлі суду.

Чаус на засідання суду не прийшов, а його адвокат Олександр Короленко надав суду консультативний висновок медустанови, направлення на госпіталізацію та медичну картку Чауса. Діагноз у суді не оголосили, пославшись на медичну таємницю.

Адвокат заявив, що колишній суддя проведе на стаціонарному лікуванні приблизно два тижні, на нього може чекати операція.

У ЦПК повідомили, що Чаус нібито має проблеми зі слухом.

ВАКС направить запит до медустанови, щоб перевірити, чи справді Чаус не може тимчасово залишити лікарню для участі в засіданні.

Наступне засідання призначено на 21 грудня.