Екссуддю Миколу Чауса госпіталізували. Судовий розгляд на паузі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Мусієнко Владислав / УНІАН
Обвинуваченого в корупції колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса госпіталізували. Судовий розгляд справи у Вищому антикорупційному суді тимчасово припинено.
Про це повідомили Центр протидії корупції і LB.ua з будівлі суду.
Чаус на засідання суду не прийшов, а його адвокат Олександр Короленко надав суду консультативний висновок медустанови, направлення на госпіталізацію та медичну картку Чауса. Діагноз у суді не оголосили, пославшись на медичну таємницю.
Адвокат заявив, що колишній суддя проведе на стаціонарному лікуванні приблизно два тижні, на нього може чекати операція.
У ЦПК повідомили, що Чаус нібито має проблеми зі слухом.
ВАКС направить запит до медустанови, щоб перевірити, чи справді Чаус не може тимчасово залишити лікарню для участі в засіданні.
Наступне засідання призначено на 21 грудня.
- У листопаді цього року НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабара у $150 тисяч. Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року.