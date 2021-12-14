Польські спецслужби: Штурмом кордону мігрантами керував генерал прикордонної служби Білорусі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Польські спецслужби назвали генерал-майора, заступника голови Прикордонної служби Білорусі Романа Подліньова координатором наймасштабнішого штурму кордону мігрантами, який стався 16 листопада.
Про це журналістам повідомив міністра-координатор польських спецслужб Ян Жарін. Також він опублікував у своєму Twitter фотографії людини з місця подій, схожої на Подліньова.
Жарін заявив, що це ще один доказ прямого залучення держслужб Білорусі до організації потоку нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу.
Він додав, що зараз кордон Євросоюзу (з польського боку) від «агресії Лукашенка та Путіна» захищають військові Польщі, Естонії і Великої Британії.
- 16 листопада на кордоні Білорусі та Польщі на польському пункті пропуску «Кузьниця» відбулася наймасовіша спроба прориву кордону мігрантами. У польських солдатів летіло каміння. У відповідь військові застосували сльозогінний газ та водомети. Тоді постраждали до десяти солдатів.
- Попри нові санкції проти Білорусі з боку ЄС, США, Британії та Канади, мігранти продовжують проривати кордони Латвії, Литви та Польщі.
- У грудні компанія Meta повідомила, що видалила десятки фейкових акаунтів у Facebook та Instagram, які були повʼязані із Комітетом держбезпеки Білорусі та розпалювали кризу з нелегальними мігрантами біля кордонів Євросоюзу.