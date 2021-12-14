Польські спецслужби: Штурмом кордону мігрантами керував генерал прикордонної служби Білорусі

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Польські спецслужби назвали генерал-майора, заступника голови Прикордонної служби Білорусі Романа Подліньова координатором наймасштабнішого штурму кордону мігрантами, який стався 16 листопада.

Про це журналістам повідомив міністра-координатор польських спецслужб Ян Жарін. Також він опублікував у своєму Twitter фотографії людини з місця подій, схожої на Подліньова.

Жарін заявив, що це ще один доказ прямого залучення держслужб Білорусі до організації потоку нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу.

Він додав, що зараз кордон Євросоюзу (з польського боку) від «агресії Лукашенка та Путіна» захищають військові Польщі, Естонії і Великої Британії.