Ілон Маск отримав премію «Людина року». На церемонію нагородження він прийшов із сином X Æ A-12
- Автор:
- Софія Телішевська
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Daniel Oberhaus / Flickr
Найбагатша людина світу, засновник компаній SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск у вівторок, 14 грудня, прийшов на церемонію вручення премії «Людина року». Напередодні редакція журналу Time визнала його достойним цього звання.
Утім, на церемонію він прийшов не сам, а зі своїм сином X Æ A-12, який народився у травні минулого року. Поява дитини викликала овації розчулення у присутніх.
Відео появи Маска із сином опублікував американський підприємець Марк Беніофф.
«У 2021 році Маск став не тільки найбагатшою людиною світу, а й, можливо, найбагатшим прикладом масових змін у нашому суспільстві», ㅡ зазначила команда Time.
Вони наголосили, що ракетна компанія Ілона Маска SpaceX обігнала Boeing та інші компанії, щоб володіти космічним майбутнім Америки, автомобільна компанія Tesla контролює дві третини ринку електромобілів, а статки Маска перевищили $250 мільярдів. Усе це зробило підприємця найбагатшою людиною у світі.
- У жовтня 2021 року капіталізація Tesla перевищила $1 трлн. Так, Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки.