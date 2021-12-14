Ілон Маск отримав премію «Людина року». На церемонію нагородження він прийшов із сином X Æ A-12

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Daniel Oberhaus / Flickr

Найбагатша людина світу, засновник компаній SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск у вівторок, 14 грудня, прийшов на церемонію вручення премії «Людина року». Напередодні редакція журналу Time визнала його достойним цього звання.

Утім, на церемонію він прийшов не сам, а зі своїм сином X Æ A-12, який народився у травні минулого року. Поява дитини викликала овації розчулення у присутніх.

Відео появи Маска із сином опублікував американський підприємець Марк Беніофф.

«У 2021 році Маск став не тільки найбагатшою людиною світу, а й, можливо, найбагатшим прикладом масових змін у нашому суспільстві», ㅡ зазначила команда Time.

Вони наголосили, що ракетна компанія Ілона Маска SpaceX обігнала Boeing та інші компанії, щоб володіти космічним майбутнім Америки, автомобільна компанія Tesla контролює дві третини ринку електромобілів, а статки Маска перевищили $250 мільярдів. Усе це зробило підприємця найбагатшою людиною у світі.