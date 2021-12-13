В Україні дозволили бустерну вакцинацію. МОЗ визначив групи людей, які можуть отримати третю дозу

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Sean Gallup / Staff

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Вона стане дозволена лише для певних груп людей.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби», – зазначив Ляшко.

Отримати бустерну дозу теперь зможуть люди:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Окрім цього, у рекомендаціях національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики йдеться також про надання дозволу на бустерну вакцинацію людям, які планують виїзд за кордон, де вимагають третю дозу; людям, старшим за 60 років, які щепилися вакциною CoronaVac.

Експерти вважають, що додаткову дозу варто вводити щонайменше через 28 днів після завершення повної вакцинації. Окрім цього, там рекомендують медикам та працівникам будинків інтернатного типу ревакцинуватися через 6 місяців.

Для ревакцинації експерти рекомендують застосовувати мРНК-вакцини — Pfizer або Moderna.