Захід України засипає снігом, комунальники не встигають прибирати вулиці

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Захід України засипало снігом — він йде другу добу поспіль і не збирається припинятися.

Про це повідомляють місцева влада, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Служба автомобільних доріг.

За даними синоптиків, у вівторок, 14 грудня, у західних областях очікується мокрий сніг, подекуди налипання, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Комунальники працюють і вдень і вночі, проте не встигають прибирати міста від снігу.

У Львові та селах територіальної громади майже сотня одиниць снігоприбиральної техніки буде працювати другу ніч поспіль, також залучені 2,5 тисячі працівників.

Така сама ситуація в Рівненській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській областях. У декількох областях перекривали дороги.

В Укргідрометцентрі попередили, що через снігопад та хуртовини у найближчі два дні у високогірʼї Iвано-Франкiвської області та у горах Львівської, високогір’ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Окрім цього, 14 грудня у західних областях на дорогах буде слизько, можливі порушення руху транспорту.