Новини

У США оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

У США назвали номінантів престижної кінопремії «Золотий глобус». Серед них є фільм «Дюна» та серіал «Гра в кальмара».

Про це повідомляється на сайті премії.

У списку номінантів опинилися такі стрічки та актори:

Найкращий фільм — драма:

Найкращий телесеріал — драма:

Найкращий режисер:

Найкраща акторка — драма:

Найкращий актор — драма:

Найкращий саундтрек:

Найкраща пісня:

«Золотий глобус» вручає Голівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії. Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.