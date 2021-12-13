Лукашенко звільнив голову ЦВК Білорусі Лідію Єрмошину. Вона керувала відомством 25 років
- Автор:
- Костя Андрейковець
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БелТА
Самопроголошений президент Білорусі звільнив голову Центрвиборчкому Лідію Єрмошину, яка очолювала відомство з 1996 року та стала символом «непрозорих президентських виборів». Усі перемоги Лукашенка були за Єрмошиної.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У Єрмошиної закінчується поточний контракт. Раніше вона говорила, що не залишатиметься на посаді у ЦВК після 2022 року.
На її місце Лукашенко призначив колишнього міністра освіти Ігоря Карпенка — лідера провладної Комуністичної партії. За словами Лукашенка, Карпенко має провести референдум про зміни в Конституції, якщо проєкт нового основного закону буде затверджено. Також Лукашенко призначив нових членів ЦВК.
- Лідія Єрмошина очолила ЦВК Білорусі в 1996 році, коли з цієї посади усунули Віктора Гончара. Того року пройшов референдум, за підсумком якого Лукашенко отримав абсолютну владу. Гончар заявляв про масові фальсифікації та нібито мав компромат на Лукашенка.
- У 2019 році колишній офіцер МВС Білорусі розповів в інтервʼю Deutsche Welle про вбивства опозиційних політиків у 1999—2003 роках, які виступали проти влади Лукашенка. За його словами, Гончара та бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував опозицію, стратили бійці СОБРу.