Лукашенко звільнив голову ЦВК Білорусі Лідію Єрмошину. Вона керувала відомством 25 років

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БелТА

Самопроголошений президент Білорусі звільнив голову Центрвиборчкому Лідію Єрмошину, яка очолювала відомство з 1996 року та стала символом «непрозорих президентських виборів». Усі перемоги Лукашенка були за Єрмошиної.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У Єрмошиної закінчується поточний контракт. Раніше вона говорила, що не залишатиметься на посаді у ЦВК після 2022 року.

На її місце Лукашенко призначив колишнього міністра освіти Ігоря Карпенка — лідера провладної Комуністичної партії. За словами Лукашенка, Карпенко має провести референдум про зміни в Конституції, якщо проєкт нового основного закону буде затверджено. Також Лукашенко призначив нових членів ЦВК.