Похолодання та дощі з мокрим снігом. Синоптики спрогнозували погоду на тиждень

Новини

Шепєлєв Олександр / УНІАН

В Україні протягом тижня 14—19 грудня температура знижуватиметься, а у вихідні очікується відчутне похолодання в більшості областей.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, час від часу йтимуть опади: невеликий дощ очікується у вівторок майже на всій території України (крім південного сходу та сходу), натомість у середу дощитиме в південно-східній частині. У четвер дощитиме в більшості областей. На заході та півночі країни — дощ із мокрим снігом.

Наприкінці тижня, 17—18 грудня, в Україні сипатиме невеликий сніг, у Карпатах в суботу очікують на помірний сніг.

На дорогах західних областей буде ожеледиця, найближчої ночі на північному сході країни подекуди ожеледь.

Температура вночі та вдень протягом тижня коливатиметься від -3° до +3 °С, у Карпатах, а вночі 15 грудня також у західних областях буде -2...-7 °С, на півдні країни вдень повітря прогріватиметься до +4...+7 °С.