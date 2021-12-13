Євросоюз запровадив санкції проти членів ПВК «Вагнера»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Westend61 / Getty Images
Європейський Союз запровадив санкції проти «Приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею бойовиків.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання 13 грудня.
Як зазначається, санкції були запроваджені за діяльність «вагнерівців» в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР, Судані та Мозамбіку.
Зокрема, за участь у війні на Донбасі під санкції потрапили троє росіян: ватажок угруповання, колишній спецпризначенець Дмитро Уткін, Денис Харитонов, Сергій Щербаков.
Зазначимо, Харитонов та Щербаков були серед 32 затриманих у липні 2020 року у Білорусі «вагнерівців».
Також до списку санкцій Євросоюз включив росіянина Сергія Кузнєцова — за участь у бойових діях у Лівії, ветерана Афганістану, екскомандира спецзагону швидкого реагування, полковника поліції у відставці Андрія Трошева та командира роти охорони заводу «Газова компанія «Хайян» Андрія Богатова — за участь у війні в Сирії.
Крім того, за розвідку та видобуток ресурсів (нафта, газ) ЄС запровадив санкції проти російських компаній «Велада», «Меркурій», «Євро Плюс».
Троє бойовиків також включені до санкційного списку порушників прав людини за тортури та вбивства людей — ватажок Дмитро Уткін, колишній співробітник ставропольської поліції Станіслав Дичко та радник президента ЦАР Валерій Захаров.
- «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1 350 до 2 500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в Росії заперечують. На початку травня 2020 року в ООН опублікували доповідь, згідно з якою в Лівії воюють понад тисячу найманців російської «ПВК Вагнера». Про це раніше стверджував і президент Туреччини. Експерти ООН зʼясували, що більшість найманців «ПВК Вагнера» є громадянами Росії, Білорусі, Молдови, Сербії та України.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 32 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.
- ТСК у звіті вказує, що спецоперація українських спецслужб все ж таки була, але хто стоїть за її відтермінуванням на 5 днів (через яку найманців затримали білоруські спецслужби, а не українські) — невідомо. «Зливу» інформації з української сторони (за звітом ТСК) не було.
- 30 листопада Держбюро розслідувань допитало Єрмака у справі «вагнерівців».