Євросоюз запровадив санкції проти членів ПВК «Вагнера»

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Європейський Союз запровадив санкції проти «Приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею бойовиків.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 13 грудня.

Як зазначається, санкції були запроваджені за діяльність «вагнерівців» в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР, Судані та Мозамбіку.

Зокрема, за участь у війні на Донбасі під санкції потрапили троє росіян: ватажок угруповання, колишній спецпризначенець Дмитро Уткін, Денис Харитонов, Сергій Щербаков.

Зазначимо, Харитонов та Щербаков були серед 32 затриманих у липні 2020 року у Білорусі «вагнерівців».

Також до списку санкцій Євросоюз включив росіянина Сергія Кузнєцова — за участь у бойових діях у Лівії, ветерана Афганістану, екскомандира спецзагону швидкого реагування, полковника поліції у відставці Андрія Трошева та командира роти охорони заводу «Газова компанія «Хайян» Андрія Богатова — за участь у війні в Сирії.

Крім того, за розвідку та видобуток ресурсів (нафта, газ) ЄС запровадив санкції проти російських компаній «Велада», «Меркурій», «Євро Плюс».

Троє бойовиків також включені до санкційного списку порушників прав людини за тортури та вбивства людей — ватажок Дмитро Уткін, колишній співробітник ставропольської поліції Станіслав Дичко та радник президента ЦАР Валерій Захаров.