Через «Дію» можна буде подати документи і стати кандидатом в усиновлювачі

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Міністерство оборони України

Міністерство соціальної політики і розробники порталу «Дія» працюють над тим, аби через нього можна було подавати заявку в кандидати в усиновлювачі.

Про це розробники повідомили у понеділок, 13 грудня.

Незабаром послуга буде доступна в онлайні — на порталі «Дія» (не мобільний додаток). Що це дасть українцям:

полегшить збір і подачу документів;

прискорить перевірку документів працівниками служб у справах дітей;

мінімізує корупційну складову.

Після запуску послуги на порталі «Дія» також можна буде отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення. Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та відповідних державних органів щодо реалізації проєкту.

Зараз, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати документи та довідки і нести їх до служб у справах дітей.