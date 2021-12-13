Через «Дію» можна буде подати документи і стати кандидатом в усиновлювачі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство оборони України
Міністерство соціальної політики і розробники порталу «Дія» працюють над тим, аби через нього можна було подавати заявку в кандидати в усиновлювачі.
Про це розробники повідомили у понеділок, 13 грудня.
Незабаром послуга буде доступна в онлайні — на порталі «Дія» (не мобільний додаток). Що це дасть українцям:
- полегшить збір і подачу документів;
- прискорить перевірку документів працівниками служб у справах дітей;
- мінімізує корупційну складову.
Після запуску послуги на порталі «Дія» також можна буде отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення. Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та відповідних державних органів щодо реалізації проєкту.
Зараз, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати документи та довідки і нести їх до служб у справах дітей.
- У «Дія» зʼявляться нові послуги — призначення та перерахунок пенсій, а також субсидія. Для оформлення виплат пенсіонерам більше не доведеться ходити до держорганів.
- З 1 грудня Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування зміни прописки онлайн у «Дії». Записатись можуть майже всі громадяни, окрім мешканців деяких міст.