В Україні повністю вакциновані 40% дорослого населення. Країна виконала орієнтир ВООЗ

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

В Україні від коронавірусу вакцинували 40% дорослого населення. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що таким чином країна виконала цільовий орієнтир на 2021 рік, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ).

За даними МОЗ, дві дози вакцини отримали 12 мільйонів 457 тисяч українців.

Сьогодні, 13 грудня, Ляшко підпише наказ, який дозволить колоти додаткову дозу вакцини людям із ослабленим імунітетом (із груп ризику). Міністр наголосив, що це не бустерна доза.

«Додаткова доза — це доза, яка вводиться, аби досягти кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я мають нижчу ефективність вакцин, як порівнювати з ефективністю вакцини в загальній популяції», — пояснив Ляшко.