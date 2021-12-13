Українські полярники показали новонароджених пінгвіненят на станції «Академік Вернадський»

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Oksana Savenko

Українські полярники показали відео пінгвіненят, які народились на станції «Академік Вернадський».

Про їх народження стало відомо 9 грудня. Перший місяць дитинчата залишатимуться у гнізді під охороною батьків.

Субантарктичні пінгвіни, або дженту — найпоширеніший вид біля станції. Останніми тижнями на острові було до 3 700 дженту. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Цього разу малюки зʼявилися раніше, ніж звичайно — торік перші пінгвіненята вилупилися 19 грудня.

Також морський біолог станції Оксана Савенко надала «Бабелю» фото пінгвінів на гніздах.

Oksana Savenko

Oksana Savenko