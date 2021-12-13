«Міс Всесвіт — 2021» стала індійська модель Гарнааз Сандху
- Автор:
- Софія Телішевська
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Серед 80 учасниць з усього світу титул «Міс Всесвіт — 2021» здобула 21-річна індійська модель Гарнааз Сандху. Конкурс проходив у курортному місті Ейлат на півдні Ізраїлю.
Про це йдеться на сайті конкурсу.
Друге та третє місця посіли Надя Ферейра з Парагваю та Лаліла Мсване з Південно-Африканської Республіки.
Переможниця конкурсу подає себе як активна прихильниця розширення прав і можливостей жінок. У вільний час захоплюється йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою і грою в шахи.
Загалом Сандху стала третьою індійкою, якій вдалося перемогти на «Міс Всесвіт». Нещодавно вона також здобула титул «Міс Діва — 2021», а у 2019 році отримала корону Femina Miss India 2019.
Цьогоріч Україну представляла 27-річна Анна Неплях з Дніпра.
- «Міс Всесвіт» — це міжнародний конкурс краси, який був заснований у 1952 році та входить до Великої четвірки конкурсів краси. За корону щороку змагаються близько 80 дівчат з різних країн.