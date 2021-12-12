NASA запустило нову систему моніторингу астероїдів для розрахунку ризиків зіткнення із Землею
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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NASA
Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) запустило нову систему моніторингу астероїдів Sentry-II, яка розраховує ймовірність їх зіткнення із Землею протягом наступних 100 і більше років.
Як повідомляється на сайті NASA, Sentry-II замінила запущену у 2002 році систему Sentry і тепер враховує фактор ефекту Ярковського — слабкий реактивний імпульс астероїдів, який зʼявляється при нагріванні поверхонь. Sentry цього ефекту не враховувала, тому вченим доводилося вручну аналізувати «особливі випадки». Зазначене явище може впливати на траєкторію астероїдів у майбутньому.
Sentry-II також точно розраховуватиме ймовірність зіткненняіз Землею астероїдів, які перебувають на дуже близькій відстані. Sentry цього робити не могла.
Крім цього, NASA запустило сайт Eyes on Asteroids, на якому відображені всі виявлені астероїди, зокрема 2 200 потенційно небезпечних для Землі, та їхні траєкторії. Дані сайту постійно оновлюються.
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