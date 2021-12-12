Країни G7 попередили Росію про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart
Країни «Великої сімки» попередили Росію про серйозні наслідки, якщо та почне масштабне військове вторгнення в Україну.
Про це пише Reuters із посиланням на проєкт заяви делегатів G7 на зустрічі в Ліверпулі.
«Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну [...]. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє», — сказано в заяві.
Москву закликають припинити нарощувати війська біля кордонів України та дотримуватися своїх міжнародних зобовʼязань щодо прозорості військової діяльності.
- Напередодні президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час нещодавньої розмови, що Кремль заплатить «жахливу ціну», якщо вторгнеться в Україну. Він пояснив йому, що на Росію можуть чекати руйнівні економічні наслідки.
- 10 грудня президент Зеленський заявив, що Путін запевнив Байдена в тому, що Росія не вторгатиметься в Україну.