Країни G7 попередили Росію про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну

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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Країни «Великої сімки» попередили Росію про серйозні наслідки, якщо та почне масштабне військове вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters із посиланням на проєкт заяви делегатів G7 на зустрічі в Ліверпулі.

«Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну [...]. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє», — сказано в заяві.

Москву закликають припинити нарощувати війська біля кордонів України та дотримуватися своїх міжнародних зобовʼязань щодо прозорості військової діяльності.