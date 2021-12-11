Компанія Безоса втретє успішно запустила корабель у космос. У суборбітальний політ вперше вирушили одразу шестеро туристів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Twitter / Blue Origin
Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin втретє запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем.
Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Twitter.
Запуск корабля New Shepard відбувся о 17:00:42 за Києвом, політ тривав 10 хвилин 13 секунд.
До складу екіпажу входили два запрошені компанією пасажири — старша донька першого американця, який здійснив космічний політ, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчлі, та ведучий телешоу Good Morning America («Доброго ранку, Америко») на каналі ABC Майкл Страхан, а також чотири туристи, які заплатили за політ, — філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.
Капсула екіпажу досягла висоти 105—106 кілометрів над рівнем моря.
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів у космос на борту New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin у 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.
- 13 жовтня Blue Origin вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. На його борту був актор Вільям Шетнер, який зіграв Капітана Кірка у «Зоряному шляху».