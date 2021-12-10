Президент підписав Держбюджет на 2022 рік

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2022 рік.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Верховної Ради.

У 2022 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1 322 млрд грн, а видатки — 1 497 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту спеціального фонду — 28 млрд гривень.

Серед видатків, зокрема, передбачено: 2,1 млрд грн на зарплати медикам; 3 млрд грн — на соцпідтримку через карантин; 1 млрд грн — на програму «Питна вода»; 1,9 млрд — на цифровізацію; 1,7 млрд грн — на реконструкцію культурних памʼяток; 7,7 млрд грн — на розвиток аеропортової та залізничної інфраструктури; 416 мільйонів гривень — на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення.

Крім того, закладено 50 млн грн на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування.

Середньорічний курс гривні до долара зазначений на позначці 28,6.

У законі прописане зростання прожиткового мінімуму до 2 393 гривень (з 1 січня), 2 508 гривень (з 1 липня), 2 589 гривень (з 1 грудня). Також Кабмін заклав у державний бюджет на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6 700 гривень.

Витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг зменшаться у порівнянні з минулим роком та становитимуть 38,4 млрд гривень.

При цьому уряд у Меморандумі з МВФ зобовʼязався збільшити витрати на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року (у цей період очікується зростання тарифів на ЖКП).