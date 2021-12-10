Погроми у «Хвильовому»: поліція повідомила про підозру двом нападникам та встановила 30 осіб, причетних до нападу

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У Києві правоохоронці оголосили про підозру двом особам, які 26 листопада скоїли напад на бар «Хвильовий» у Подільському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Десятого грудня правоохоронці провели обшуки у кількох фігурантів та встановили близько 30 осіб, причетних до нападу. Зараз слідчі документують факти злочину, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури двом неповнолітнім, 2005 та 2006 років народження, повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Надалі їм оберуть запобіжний захід, санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейські проводять слідчі дії та готують повідомлення про підозру іншим учасникам нападу.