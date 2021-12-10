Погроми у «Хвильовому»: поліція повідомила про підозру двом нападникам та встановила 30 осіб, причетних до нападу
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Києві правоохоронці оголосили про підозру двом особам, які 26 листопада скоїли напад на бар «Хвильовий» у Подільському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба поліції.
Десятого грудня правоохоронці провели обшуки у кількох фігурантів та встановили близько 30 осіб, причетних до нападу. Зараз слідчі документують факти злочину, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури двом неповнолітнім, 2005 та 2006 років народження, повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Надалі їм оберуть запобіжний захід, санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліцейські проводять слідчі дії та готують повідомлення про підозру іншим учасникам нападу.
- 26 листопада праворадикали розтрощили вікна та меблі у барі «Хвильовий», який розташований на Подолі. Після цього порушники намагалися проникнути всередину закладу, де зачинилися працівники та відвідувачі бару. Після невдалих спроб проникнути всередину вони через розбиті вікна розпилили газові і перцеві балони на людей, які були всередині.
- Достеменно невідомо, хто саме організовує ці напади, але анонси про це постійно зʼявляються у Telegram-каналах представників праворадикальних течій. Ці напади вони називають «хрестовими походами», а відвідувачів подільських закладів — «наркоманами».
- 29 листопада близько 200 представників спільноти Подолу вийшли на мирну акцію протесту під Міністерство внутрішніх справ, щоб звернутися до очільника відомства Дениса Монастирського та керівника київської поліції Івана Вигівського. Вони вимагали звільнити та притягнути до відповідальності голову Подільського управління поліції Павла Василенка «за бездіяльність та покривання злочинності».