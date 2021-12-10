У США мРНК-вакцина від ВІЛ пройшла успішне випробування на тваринах

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International Monetary Fund / Flickr

Група вчених у США заявила про успішне проходження випробувань експериментальної мРНК- вакцини від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) на мишах та макаках.

Про це пише France24.

Дослідження проводилося фахівцями Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID), компанії Moderna та інших установ. Препарат розробили за технологією мРНК, подібною до тієї, яку застосовували при розробці вакцин від коронавірусу.

Макаки резус, які пройшли курс багаторазової ревакцинації випробувальним препаратом, мали на 79% менший ризик зараження вірусом імунодефіциту мавпи-людини (SHIV) при кожному контакті у порівнянні з невакцинованими тваринами.

«Ця експериментальна мРНК-вакцина поєднує кілька функцій, які можуть подолати недоліки інших експериментальних вакцин проти ВІЛ, і, таким чином, є багатообіцяючим підходом», — заявив глава NIAID Ентоні Фаучі.

Повідомляється, що у мишей дві інʼєкції вакцини викликали появу нейтралізувальних антитіл — Y-подібних білків, які прикріплюються до поверхні вірусу і запобігають його вторгненню в клітини.

Мавпам вводили мРНК-вакцину, яка кодує білки Env та Gag одного з варіантів ВІЛ. Після цього тваринам через кожні вісім тижнів вводили білок Env від двох інших варіантів вірусу, щоб посилити імунну відповідь. Повідомляється, що приблизно через рік усі вакциновані макаки мали нейтралізувальні антитіла проти кількох штамів ВІЛ. Крім антитіл, їхні організми також продукували Т-хелпери — важливий тип лейкоцитів, який сильно підвищує загальний імунітет, спонукаючи клітини виробляти більше антитіл, та Т-кілери для знищення інфікованих клітин.

Біологи планують поліпшити якість вірусоподібних частинок, щоб збільшити ефективність препарату. У майбутньому вони хочуть знизити кількість доз, необхідних для формування імунітету. Поки невідомо, коли вакцину пустять у клінічні випробування.