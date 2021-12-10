У Великій Британії заявили, що третя доза вакцини підвищує її ефективність проти штаму «Омікрон» до 75%

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Агентство безпеки охорони здоровʼя Великої Британії заявило, що бустерна доза підвищує ефективність вакцини від штаму «Омікрон» до 75%.

Про це пише BBC.

Вчені проаналізували дані 581 випадку зараження штамом «Омікрон» та кілька тисяч випадків зараження штамом «Дельта». Дослідження показало різке зниження ефективності вакцини AstraZeneca та значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer. Проте третя доза підвищила ефективність захисту від тяжкого перебігу хвороби до 70—75%.

За оцінками агентства, до середини грудня більш ніж половина всіх хворих у країні буде заражено «Омікроном», і якщо це зростання продовжиться, до кінця місяця буде зареєстровано понад мільйон випадків зараження.