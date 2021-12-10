У вихідні синоптики прогнозують в Україні дощову та вітряну погоду, але температура буде плюсова

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People in the rain / Getty Images

У вихідні, 11—12 грудня в Україні буде тепло, але дощитиме майже на всій території, на заході сипатиме мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 12 грудня на Прикарпатті буде йти значний, а в Карпатах сильний сніг. Вітер переважно південно-східний, 7—12 м/с, у суботу можливі пориви 15—20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних областях становитиме від -2 °С до +4 °С (у Карпатах -1...-5 °С), на решті території +2...+9 °С, на півдні країни вдень до +12 °С.

У Київській області та у столиці у ніч проти суботи очікується невеликий, а вдень помірний дощ. Температура в області протягом доби +4...+9 °С, у Києві протягом доби +6...+8 °С.

Також синоптики попередили, що у західних та Вінницькій областях очікуються тумани (видимість 200—500 м), подекуди на дорогах буде ожеледиця. Через складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту, оголошено штормове попередження (І рівень небезпечності).

За прогнозом Укргідрометцентру, з наступного тижня погода в Україні знову погіршиться, але не на всій території країни.