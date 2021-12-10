Глави МЗС та Мінтрансу Литви подали у відставку через транзит добрив з Білорусі після запровадження санкцій
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та глава литовського Мінтрансу Маріус Скуодіс подали прохання про відставку через транзит підсанкційної продукції з Білорусі.
Про це повідомляє видання DELFI.
«З огляду на ситуацію з перевезеннями білоруських вантажів, що тривають, через Литву після санкцій США і розуміючи проблеми репутації уряду Литовської Республіки [...] якнайшвидше звільніть мене з посади міністра закордонних справ», — йдеться у зверненні міністра Ландсбергіса до премʼєр-міністра Інгріди Шимоніте.
За словами глави уряду, таке ж прохання подав міністр транспорту та комунікацій.
Також вона заявила, що оголосить своє рішення на початку наступного тижня, оскільки зараз їде з робочим візитом до Молдови.
«Я дуже ціную, що міністри, незалежно від того, як ви інтерпретуєте те, що вони думають, і які ваші погляди на ситуацію, як і раніше, цінують свою політичну відповідальність вище за будь-яку міністерську посаду», — наголосила Шимоніте.
Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що державі було завдано значних збитків і міністри мають іти у відставку, а не висловлювати готовність і очікувати на чиюсь оцінку.
- 2 грудня США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. Зокрема, до санкційного списку потрапила «Білоруська калійна компанія» (БКК) і її дочірнє підприємство ТОВ «Агророзквіт». «Біларуськалій» є найбільшим постачальником калійних продуктів (добрив) на світовому ринку.
- Після набрання чинності санкцій транзит продукції «Білоруськалія» через Литву не зупинився через сплату за послуги авансом. Цих коштів може вистачити на перевезення до лютого 2022 року. До перевезення добрив причетні «Литовська залізниця» (Lietuvos gelezinkeliai) та Клайпедський порт.