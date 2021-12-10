Android-ігри стануть доступними для Windows. У 2022 році Google випустить додаток

Новини

Videvo

Компанія Google у 2022 році випустить оновлений додаток Google Play Games, який дозволить запускати ігри для Android на операційній системі Windows 10 і вище.

Про це пише The Verge з посиланням на директора Google з продуктів Android та Google Play Грега Гартрелла.

Оновлений Google Play Games дозволить запускати ігри та програми для Android на ноутбуках, планшетах та на Chromebook. При цьому користувачі зможуть перемикатися між пристроями, продовжуючи гру та не втрачаючи збереження.

«Ми раді розширити нашу платформу, щоб гравці ще більше насолоджувалися своїми улюбленими іграми для Android», — заявив Гартрелл.

Таким чином, з 2022 року користувачі Windows зможуть відмовитися від установки емуляторів Android-програм на ПК, таких як BlueStacks.