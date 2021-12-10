Військово-морські сили України: Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Росія станом на 10 грудня перекрила 70% акваторії Азовського моря. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Facebook.
Росія розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства у районах, які на рисунку позначені червоним, через «проведення артилерійських стрільб» в районах поблизу міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ. Стрільбища Росія проводить у зонах, які позначені як 602А, 602В та 603С.
Те, що Росія оголосила навігаційні попередження у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів, «є відкритою провокацією». ВМС зазначають, що подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.
Українські військові зазначили, що Росія вкотре намагається перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро».
- 9 грудня 2021 року ФСБ Росії заявила, що український військовий корабель «Донбас» йде в бік Керченської протоки, чим «створює загрозу для безпеки мореплавання», і начебто ігнорує вимоги змінити курс.
- Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь заявив, що Азовське море є акваторією спільного користування України та Росії, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах. Заяви ФСБ Резніков назвав «інформаційним вкидом». Генеральний штаб України також спростував заяви росіян «про загрозу порушення Україною морських кордонів».