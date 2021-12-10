Компанія Mercedes-Benz першою в Європі отримала дозвіл на використання автопілоту на дорогах

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Виробник автомобілів Mercedes-Benz першим у Європі отримав дозвіл на використання автопілота на деяких дорогах загального користування.

Про це повідомляють Daimler та Automotive News Europe.

Федеральне управління автотранспорту Німеччини дозволило Mercedes-Benz серійно використовувати пакет третього рівня Drive Pilot, який зʼявиться в автомобілях виробника вже у 2022 році. Цей автопілот може повністю керувати машиною на швидкості до 60 км/год — самостійно обʼїжджати перешкоди всередині смуги і гальмувати до повної зупинки.

Регулятор допустив систему до використання на дорогах Німеччини, але Mercedes-Benz має намір отримати схвалення регулюючих органів і в інших країнах. Наразі тести Drive Pilot тривають у США та Китаї.

Пакет буде доступний для власників автомобілів S-Class та EQS з середини наступного року.