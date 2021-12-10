Венеціанська комісія обрала нового президента замість Джанні Букіккіо

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Рада Європи

Венеціанську комісію очолила член Конституційної ради Франції Клер Базі-Малорі.

Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи.

«Її дворічний термін повноважень розпочинається сьогодні, 10 грудня, і вона матиме право на переобрання у 2023 році», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експрезидент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який очолював її з 2009 року, продовжить роботу як спеціальний представник.

Раніше Базі-Малорі, яка є випускницею Національної школи управління у Франції (1978—1980), була старшим державним аудитором Рахункової палати Франції (1990—1994), директором лікарень Міністерства охорони здоровʼя та соціальних справ Франції (1995—1998), членом Комісії з компенсації втрат постраждалим від антисемітського законодавства (1999—2002), посередником у співпраці з академічним співтовариством щодо указу про зміну статусу професорів (2009).

Базі-Малорі є Офіцером ордена Почесного легіону (2009) та Офіцером Національного ордена «За заслуги» (2005).