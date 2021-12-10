Держприкордонслужба купила за 50 млн грн 60 дронів. Вони допоможуть охороняти кордон

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Державна прикордонна служба закупила 60 мультикоптерів DJI Matrice 300 майже за 50 мільйонів гривень. Вони допоможуть охороняти кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Безпілотні комплекси було закуплено в рамках держоборонного замовлення на 2021 рік. Прикордонники отримають 20 комплексів, 8 з яких уже надійшли до Головного центру підготовки у Черкасах. Ще 12 комплексів прикордонники матимуть до кінця поточного року.

У складі одного комплексу три мультикоптери DJI Matrice 300 із системами розпізнавання перешкод, пульт управління, комбіновані підвіси з камерами денного бачення та лазерними далекомірами. Також комплекс укомплектований робочим місцем на базі ноутбука та планшета.

Дрони можуть використовуватись у радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі.

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