Держприкордонслужба купила за 50 млн грн 60 дронів. Вони допоможуть охороняти кордон
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державна прикордонна служба закупила 60 мультикоптерів DJI Matrice 300 майже за 50 мільйонів гривень. Вони допоможуть охороняти кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Безпілотні комплекси було закуплено в рамках держоборонного замовлення на 2021 рік. Прикордонники отримають 20 комплексів, 8 з яких уже надійшли до Головного центру підготовки у Черкасах. Ще 12 комплексів прикордонники матимуть до кінця поточного року.
У складі одного комплексу три мультикоптери DJI Matrice 300 із системами розпізнавання перешкод, пульт управління, комбіновані підвіси з камерами денного бачення та лазерними далекомірами. Також комплекс укомплектований робочим місцем на базі ноутбука та планшета.
Дрони можуть використовуватись у радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі.
- У вересні 2021 року МВС України представило трирічний план посилення охорони кордону з РФ, Білоруссю та Молдовою. Проєкт облаштування 4,5 тисячі км сухопутного кордону передбачає, що по периметру встановлять комплекси відеоконтролю і сигналізації, сенсорні системи, а також посилять кордон за рахунок безпілотників і вертольотів.
- Наразі Україна посилила кордон із Білоруссю для можливого стримування нелегальних мігрантів.