У Китаї поліція повернула батькам 14-річну дівчинку, яку вони продали незнайомцю за $40 тисяч і накупили золота

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У Китаї поліція зупинила весілля 14-річної дівчинки, яку батьки продали незнайомцю за майже $40 тисяч. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у регіоні Нінся. Дівчинка зателефонувала в поліцію і повідомила, що весілля заплановане на 24 листопада. Дитина заявила, що цей шлюб проти її волі. Врешті поліція та місцеві чиновники поїхали до будинку нареченого на прізвище Лі та зупинили церемонію.

За словами поліції, батьки дівчинки вже купили на $40 тисяч золотих прикрас. Після втручання поліції викуп повернули нареченому, а дитину — батькам.

Китайське законодавство забороняє батькам примушувати неповнолітніх до одруження або укладати заручини. Законний вік для одруження в країні становить 22 роки для чоловіків та 20 років для жінок, але немає конкретного покарання за порушення закону.

Ранні шлюби були звичайним явищем у феодальному минулому Китаю, і навіть сьогодні женихи та наречені — підлітки не рідкість у бідних та сільських регіонах. Дослідження, опубліковане у 2020 році в медичному журналі The Lancet, показало, що у 2015 році відсоток одружених дівчат у віці 15—19 років у сільських районах Китаю був утричі вищим, ніж їхніх міських одноліток, а нижчий рівень освіти посилює різницю. Автори дослідження заявили, що вищий рівень освіти знижує також ризик ранніх пологів для дівчат.