МОЗ дав покрокову інструкцію, як відмовитись від підробного ковід-сертифіката

Новини

Ted Eytan / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя дало покрокову інструкцію людям, які придбали ковід-сертифікат, а потім вирішили від нього відмовитись і вакцинуватись.

Треба із підробним документом звернутись до сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації. Лікар викликає правоохоронців, і вони фіксують наявність фейкового документа. Його одразу вилучають, відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підробний документ, стає його учасником. Людина дає свідчення про те, де купила сертифікат, та «своєю поведінкою всіляко сприяє у розкритті злочину».

Статус «учасника кримінального провадження» з людини знімається за клопотанням прокурора через суд — тобто її звільняють від кримінальної відповідальності за те, що придбала документ. Відповідальність торкнеться тих, хто організував і продавав підробні ковід-сертифікати (штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років).