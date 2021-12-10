МОЗ забрав у лікарні Ужгорода право вакцинувати людей від ковіду. Там зробили майже 1 500 «анонімних щеплень»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Михайло Мельниченко / «Бабель»
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко виключив із переліку лікарень, які вакцинують від коронавірусу, заклад у Закарпатській області, який незаконно організував « кабінет анонімних щеплень» — для людей, які отримали фальшивий сертифікат, але потім змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію.
Про це Ляшко заявив під час брифінгу у пʼятницю, 10 грудня.
«Тобто в цей заклад від сьогодні заборонено передавати вакцину, яку закупили за кошти державного бюджету або доставили в рамках глобальної ініціативи COVAX», — пояснив Ляшко.
Додатково цей заклад перевірить ліцензійна комісія Міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов.
8 грудня в Ужгороді лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що у кабінеті анонімної вакцинації вакцинували 1 420 людей. Незаконні щеплення робили в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).
- 17 листопада у Закарпатській області заявили, що вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення, але потім змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію. За кілька днів після цього Ляшко заявив, що вакцинація не може бути анонімною, адже всі данні треба вносити в електронні системи.