У Франції жінку, яка влаштувала масову аварію на Тур де Франс, оштрафували на 1 200 євро

Новини

John Cameron / Unsplash

Суд у Франції оштрафував на 1 200 євро жінку, яка влаштувала масову аварію на велогонці Тур де Франс. Вона вибігла перед велосипедистами з плакатом.

Про це пише BBC.

Їй висунули звинувачення у «створенні небезпеки для іншої людини через усвідомлене порушення заходів безпеки» та «ненавмисному завданні тілесних ушкоджень, що призвело до втрати працездатності на строк до трьох місяців».

Також вона буде змушена сплатити символічний штраф у розмірі 1 євро на користь професійної асоціації велосипедистів Франції.

На суді жінка визнала свою провину та зазначила, що зрозуміла, наскільки її дії були небезпечними. Прокурори просили посадити її до в’язниці на чотири місяці, але суд обрав більш легке покарання.