Нідерланди хочуть викупити у родини Ротшильдів автопортрет Рембрандта за понад €160 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Влада Нідерландів має намір викупити автопортрет «Прапороносець» нідерландського художника XVII століття Рембрандта ван Рейна.
Про це пише BBC.
«Прапороносець» повертається додому назавжди після подорожі довжиною у кілька століть», — заявила міністр культури Нідерландів Інгрід ван Енгельсховен. З проханням викупити картину уряд звернувся до нідерландського парламенту. Якщо парламент підтримає це рішення, уряд виділить з бюджету €150 мільйонів на придбання картини.
Видання додає, що Асоціація Рембрандта готова виділити на покупку «Прапороносця» ще €15 мільйонів, ще €10 мільйонів має намір надати фонд Державного музею Амстердама.
«Прапороносець» був написаний у 1636 році. Після цього полотно століттями належало приватним колекціонерам, з 1844 картиною володіє родина Ротшильд і вона перебувала в її паризькій колекції. Франція оголошувала полотно національним надбанням, але у 2021 році погодилася його продати.
- У липні 2020 року інший автопортрет Рембрандта продали на аукціоні Sothebyʼs в Лондоні за 14,5 млн фунтів стерлінгів ($18,7 млн). Це рекордна вартість автопортрету голландського художника.